عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعا مع ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، لمتابعة الاتفاق التنفيذي لمنحة مشروع تحسين وتجهيزات المركز الثقافي القومي «دار الأوبرا المصرية».

وضم وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" كلا من: إيبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمكتب مصر، وميادة مجدي، ممثل أول إقليمي بهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمكتب مصر، ودينا كرم، رئيس برامج هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمكتب مصر.

تطوير البنية التحتية والمسرح الكبير

وحضر الاجتماع من جانب وزارة الثقافة السفير عمر سليم، مستشار وزيرة الثقافة للعلاقات الخارجية، وأسامة عبد الله، القائم بأعمال رئيس دار الأوبرا المصرية، والمهندس ياسر البهواشي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، والمهندس ياسر شعلان، رئيس الإدارة المركزية لخشبة المسرح.

وتهدف المنحة اليابانية إلى تحسين البنية التحتية لدار الأوبرا المصرية ورفع كفاءة مسارحها، من خلال تطوير الأجهزة والمعدات الفنية، وتحسين الخدمات، وتطوير صالة المشاهدة بالمسرح الكبير، بما يواكب أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية العالمية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية بالمشروع، إلى جانب تنظيم حفل فني كبير يجمع الجانبين المصري والياباني، احتفالا بانتهاء أعمال تطوير المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أهمية تنفيذ خطة شاملة لإعادة تطوير مرافق دار الأوبرا المصرية، بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويعزز من دور الأوبرا باعتبارها أحد أهم الصروح الثقافية والفنية في مصر والمنطقة.

دعم ياباني للشراكة الثقافية

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن اتفاقية المنحة اليابانية تعكس عمق العلاقات المصرية اليابانية، واستمرار جهود الحكومة اليابانية في دعم وتطوير دار الأوبرا المصرية، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف مجالات التنمية والثقافة والفنون.

ومن جانبه قال إيبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمكتب مصر، إن الهيئة تعتز بالشراكة الممتدة مع وزارة الثقافة المصرية، مؤكدا أن دار الأوبرا المصرية تمثل رمز للصداقة والتعاون الثقافي بين مصر واليابان، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف "إيبيساوا يو" أن "جايكا" تحرص على استمرار التعاون مع دار الأوبرا المصرية في دعم خطط تطوير وتحديث مسارحها من خلال المنحة المقدمة من جايكا، بما يسهم في تعزيز دورها الثقافي والفني، وتوفير بيئة تواكب أحدث المعايير الفنية والتقنية العالمية.

وأشار إلى أن مشروع تطوير المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والمتوقع الانتهاء منه خلال عام 2027، يجسد استمرار التعاون الثقافي والفني المثمر بين الجانبين المصري والياباني، ويعكس الحرص المشترك على دعم البنية التحتية الثقافية والفنية.