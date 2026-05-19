يواصل فيلم Michael نجاحه الكبير في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي، واستطاع فيلم السيرة الذاتية إزاحة فيلم "The Devil Wears Prada 2" من صدارة شباك التذاكر واحتل المركز الأول مرة أخرى بإيرادات بلغت هذا الأسبوع 26 مليون دولار، بينما احتل المركز الثاني فيلم "The Devil Wears Prada 2" بإيرادات بلغت 18 مليون دولار.

إيرادات شباك التذاكر العالمي

واحتل المركز الثالث فيلم الرعب والإثارة "Obsession" بإيرادات بلغت 16 مليون دولار، بينما جاء في المركز الرابع فيلم الأكشن "Mortal Kombat 2" بإيرادات بلغت 13 مليون، واحتل المركز الخامس فيلم المغامرات "The Sheep Detective" بإيرادات بلغت 9.3 ملايين دولار.

وجاء في المركز السادس فيلم الرسوم المتحركة "The Super Mario Galaxy Movie" بـ 4.5 ملايين دولار، وفي المركز السابع جاء فيلم الخيال العلمي "Project Hail Mary" بـ 3.9 ملايين، بينما احتل المركز الثامن فيلم الإثارة "Top Gun" بإيرادات بلغت 3.1 ملايين، واحتل المركز التاسع فيلم الأكشن "In The Gray" بإيرادات بلغت 3 ملايين دولار.

وتذيل القائمة فيلم الدراما والغموض "Is God Is" بإيرادات بلغت 2.2 مليون دولار.

فيلم Michael يحقق 700 مليون دولار عالميا

يعرض بالسينمات حاليا فيلم "Michael" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للأسطورة مايكل جاكسون ويواصل الفيلم تحطيم العديد من الأرقام القياسية وتخطيه حاجز الـ 700 مليون دولار عالميا.

يتطرق الفيلم لرحلة ملك البوب منذ بدايته الفنية حتى انطلاقه في عالم الغناء والتمثيل وعلاقته بنجوم هوليوود إلى جانب الصراعات والتحديات التي واجهها حتى وفاته عام 2009.

وأشرف على كتابة سيناريو الفيلم الكاتب الأمريكي المرشح لجائزة الأوسكار جون لوجان والذي أشرف على كتابة عدد من السيناريوهات لعدد من الأعمال السينمائية الهامة طوال مسيرته، أبرزها فيلم الدراما "Gladiator" عام 2001، وفيلم الدراما "The Aviator" عام 2005، وأخيرًا بفيلم المغامرات "Hugo" عام 2012.

ويشارك ببطولة الفيلم: الممثل الشاب جعفر جاكسون، الممثل المرشح لجائزة الأوسكار كولمان دومينجو، والممثل الأمريكي مايلز تيلر، الممثلة الأمريكية نيا لونج.

