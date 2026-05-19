قال حاتم هشام توفيق، سكرتير شعبة الطاقة بالغرفة التجارية، إن وزارة الكهرباء تبذل مجهودًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مبادرة "شمس مصر" ستسهم في تسريع تطبيق العدادات المقاصة.

وأضاف توفيق خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي لا تحقق استفادة حقيقية للمنازل، إذ يقتصر على الأحمال البسيطة مثل الثلاجات.

وأشار إلى أن العدادات المقاصة هي الحل الأمثل، لأنها تحتسب الرصيد المتبقي من الطاقة المنتجة وتتيح استخدامه لاحقًا، ما يضمن استفادة كاملة من المحطات الشمسية.

وتابع: "احنا عملنا مبادرة شمس مصر، ورئيس الوزراء أحالها لوزير الكهرباء، والوزير بدوره أحالها لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتطبيقها سريعًا".

وشدد توفيق على أن هناك 174 شركة مصرية جاهزة لتنفيذ مشروعات بقدرة 1 جيجا سنويًا، بما يحقق تركيب 5 جيجا خلال خمس سنوات، ويوفر للدولة مليارات الدولارات.

وأكد سكرتير شعبة الطاقة أن كل جيجا يوفر نحو مليار ونصف دولار سنويًا، موضحًا أن التمويل هو التحدي الأكبر، وأن أقساط المحطات يمكن أن تعادل قيمة فواتير الكهرباء السنوية.

وأوضح أن هذه المبادرة ستتيح للمواطنين الحصول على كهرباء مجانية لمدة 25 عامًا بعد سداد الأقساط، بما يحقق استفادة مزدوجة للدولة والمستهلكين، ويعزز التحول نحو الطاقة النظيفة.