كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، تفاصيل استبدال الحاصلين على تأشيرات الحج السياحي حال وجود ظروف قهرية تمنعهم من السفر، مؤكدًا أن الاستبدال يتم وفقًا للضوابط المنظمة وطبقًا لترتيب قوائم الانتظار المعتمدة.

محمد عابد: "يجوز استبدال الحاصل على التأشيرة في حالات الوفاة"

وقال "عابد"، في تصريحات لمصراوي، إن استبدال الحاصل على تأشيرة الحج السياحي بآخر من قوائم الانتظار أمر جائز حال وفاة الحاج أو وجود أي مانع قانوني أو ظرف قهري يحول دون سفره لأداء مناسك الحج.

عضو غرفة شركات السياحة: "الاستبدال مستمر طالما المسار السعودي مفتوح"

وأوضح أن عمليات الاستبدال تستمر طالما أن المسار الإلكتروني السعودي للحج ما زال مفتوحًا، حيث يتم تعديل بيانات الحاج غير القادر على السفر واستبداله بآخر من قوائم الانتظار الخاصة بالتضامن التابع له.

محمد عابد: "شركات السياحة تُخطر أصحاب قوائم الانتظار"

وأشار إلى أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج تقوم بإبلاغ أصحاب المراكز الأولى بقوائم الانتظار بسرعة الاستعداد للسفر وسداد قيمة البرنامج، حتى يتم رد المبالغ المالية للحاج الذي تعذر سفره بسبب الظروف القهرية.

عضو غرفة شركات السياحة: "151 تضامنًا لتنفيذ برامج الحج"

وأضاف أن كل تضامن من شركات السياحة يمتلك قائمة انتظار مستقلة وفقًا لنتائج قرعة الحج السياحي، لافتًا إلى أن 1774 شركة سياحية تضامنت فيما بينها في 151 تضامنًا لتنفيذ برامج الحج السياحي لهذا العام.

الغرف السياحية: "الاستبدال وفق الضوابط المعتمدة"

وأكد محمد عابد أن جميع عمليات الاستبدال تتم وفق الضوابط المنظمة للحج السياحي المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان انتظام إجراءات السفر للحجاج.