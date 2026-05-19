أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء، مؤكدة استمرار حالة من التقلبات الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية، مع تباين واضح في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أوضحت "الهيئة" في بيانها، أن البلاد تشهد اليوم طقسًا معتدلًا إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ويستمر معتدل الحرارة ليلًا.

وأضافت أن هذا التباين الحراري يعكس طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، والتي تتسم بتغيرات سريعة في درجات الحرارة بين فترات اليوم المختلفة.

شبورة مائية صباحية ورياح نشطة

أشارت "الأرصاد" إلى تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى من 4 حتى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية الغربية، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.



وأضافت "الهيئة" وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

فرص أمطار وسحب منخفضة

لفتت "هيئة الأرصاد" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الليل على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتكون متقطعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتوقعت "الهيئة" ظهور سحب منخفضة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

تحذيرات وتوصيات مهمة

اختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، ومتابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية بشكل مستمر، في ظل التقلبات الجوية السريعة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

