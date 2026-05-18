أجواء ربيعية وتحسن في حالة الطقس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كتب : أحمد العش

08:57 م 18/05/2026

طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ما تزال تتأثر بارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، إلا أنها ستكون أقل نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

وأوضحت "غانم" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، ن غدًا يشهد طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، إذ تسجل القاهرة الكبرى نحو 35 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى 46 و47 درجة مئوية.

فرص أمطار خفيفة ونشاط للرياح

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والواجهة البحرية للبحر المتوسط، مشيرة إلى نشاط نسبي للرياح على أغلب المحافظات.

ولفتت منار غانم، إلى أن الرياح ربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق من جنوب الصحراء الغربية (الوادي الجديد) وأجزاء من جنوب سيناء.

بدء انكسار الموجة الحارة منتصف الأسبوع

أكدت عضو المركز الإعلامي، أن الموجة الحارة تبدأ في الانكسار اعتبارًا من يوم الأربعاء، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب كتل هوائية أقل حرارة قادمة من جنوب أوروبا.

وأشارت "غانم" إلى أن درجات الحرارة ستنخفض تدريجيًا لتسجل القاهرة الكبرى نحو 31 درجة مئوية خلال فترات النهار.

أجواء ربيعية وتحسن تدريجي في الطقس

تابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة من الأربعاء وحتى الجمعة ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح على معظم الأنحاء، وهو ما يسهم في تحسين الإحساس بدرجات الحرارة وانخفاضها.

واختتمت الدكتورة منار غانم، تصريحاتها بالتأكيد على أن الموجة الحارة تنتهي فعليًا من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع منتصف الأسبوع، على أن يمتد التحسن لاحقًا إلى جنوب الصعيد يوم الخميس، ليصبح الطقس ربيعيًا معتدلًا على أغلب المحافظات.

