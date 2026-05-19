جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة.. التفاصيل كاملة

كتب : أحمد الجندي

05:30 ص 19/05/2026

تزايدت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، للتعرف على مواعيد الامتحانات والاستعدادات النهائية داخل اللجان قبل انطلاقها رسميًا.

ومن جانبه، حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، بالتزامن مع تجهيز المدارس والإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، حيث المقرر أن تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف نوعياتها "عام – مهني – مكفوفين – صم" بداية من الخميس 4 يونيو 2026، وتستمر حتى الأربعاء 10 يونيو 2026.

وجاء جدول الامتحانات كالتالي:

الخميس 4 يونيو 2026: امتحان مادة اللغة العربية والخط.
السبت 6 يونيو 2026: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية.
الأحد 7 يونيو 2026: امتحان مادة الهندسة.
الإثنين 8 يونيو 2026: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.
الثلاثاء 9 يونيو 2026: امتحان مادتي اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
الأربعاء 10 يونيو 2026: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية «خاص بمدرسة السعيدية».

