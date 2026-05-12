زار البابا تواضروس الثاني، الاثنين، مقر البرلمان الكرواتي، في إطار زيارته الحالية إلى كرواتيا التي بدأت أمس الأول، إذ كان في استقباله جوردان ياندروكوفيتش رئيس البرلمان الكرواتي.

رئيس البرلمان الكرواتي: الأقباط جزء مهم من عائلتنا المسيحية

رحب رئيس البرلمان الكرواتي بقداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا أن الجالية القبطية في كرواتيا، رغم قلة عددها، تُعد "جزءًا مهمًا من عائلتنا المسيحية"، مشيدًا بدور البابا في دعم العمل المسكوني وتعزيز العلاقات بين الكنائس.

رئيس البرلمان الكرواتي: العلاقات مع مصر ممتازة وودية

أثنى جوردان ياندروكوفيتش على العلاقات المتميزة بين مصر وكرواتيا، مشيرًا إلى زيارته الأخيرة لمصر نهاية العام الماضي للمشاركة في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تواجه التحديات بروح الوحدة

من جانبه، قدم البابا تواضروس الثاني نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، متناولًا التحديات الراهنة والعلاقات مع مختلف الجماعات المسيحية، إذ أشار إلى الاحتفال الذي أُقيم أمس بمناسبة يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية والكاثوليكية.

البابا تواضروس: جئت للاطمئنان على أبناء الكنيسة في كرواتيا

أعرب البابا تواضروس عن سعادته بالقداس الذي صلاه أمس بمشاركة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقيمين في كرواتيا، مؤكدًا أن زيارته تأتي أيضًا للاطمئنان عليهم وافتقادهم.