تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من قداسة البابا لاون الرابع عشر، بابا الفاتيكان، وذلك بمناسبة يوم الأخوّة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، الذي تحتفل به الكنيستان يوم 10 مايو من كل عام.

ويأتي هذا التواصل في إطار التأكيد على عمق العلاقات وروح المحبة والتعاون والأخوّة المسيحية بين الكنيستين، بما يعكس الحرص المتبادل على تعزيز الحوار والتقارب بين الجانبين.

الكنيسة: "الاتصال يعكس روح المحبة والسلام"

أكدت الكنيسة أن هذه اللفتة الأخوية تعكس رسالة السلام والمحبة التي تمثل جوهر الرسالة الإنسانية والروحية للكنائس في العالم.

وأشارت إلى أن التواصل بين البابا تواضروس الثاني وبابا الفاتيكان يحمل دلالات مهمة تعزز قيم التفاهم والتقارب بين الشعوب والكنائس المختلفة.

يوم الأخوّة بين الكنيستين

يُعد يوم الأخوّة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية مناسبة سنوية تحتفل بها الكنيستان في العاشر من مايو، تأكيدًا على العلاقات التاريخية والروحية التي تجمعهما، ودعمًا لمسيرة الحوار والمحبة والتعاون المشترك.