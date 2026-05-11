البابا تواضروس يستقبل راعي الكنيسة المقدونية خلال زيارته لكرواتيا

كتب : محمد أبو بكر

04:05 م 11/05/2026
    البابا تواضروس
    البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، بمقر إقامته في العاصمة الكرواتية زغرب، الأب كيركو فيلينسكي، راعي الكنيسة الأرثوذكسية المقدونية في كرواتيا، وذلك في إطار زيارة قداسته الحالية لكرواتيا.

راعي الكنيسة المقدونية: شهادتكم في الإيمان والمحبة تُشجع المسيحيين

رحب راعي الكنيسة المقدونية، بزيارة البابا تواضروس لكرواتيا، مشيدًا بدوره في خدمة الكنيسة ونشر قيم السلام والمحبة والتفاهم بين الشعوب.

وقال موجّهًا حديثه لقداسة البابا: “إن شهادتكم على الإيمان والصبر والمحبة لكنيسة المسيح تُشجع العديد من المسيحيين الأرثوذكس حول العالم، ونُقدّر بشكل خاص تفانيكم في سبيل السلام والتفاهم المتبادل ورعاية المؤمنين في الأوقات العصيبة”.

الأب كيركو: الأرثوذكس مدعوون للوحدة والشهادة المشتركة

أضاف الأب كيركو فيلينسكي، أن المسيحيين الأرثوذكس، رغم اختلاف الشعوب والتقاليد، مدعوون للعيش في وحدة ومحبة وشهادة مشتركة للإنجيل، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس روح التقارب الأخوي والأمل الروحي بين الكنائس.

وتمنى لقداسة البابا الصحة والعافية والقوة في خدمته، داعيًا الله أن يمنحه سنوات طويلة في سلام وحكمة وفرح روحي.

البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تحمل رسالة سلام ومحبة

من جانبه، شكر قداسة البابا تواضروس الثاني راعي الكنيسة المقدونية على مشاعره الطيبة وكلماته الداعمة، مقدمًا له نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخها ودورها الروحي.

كما تعرّف البابا بصورة أوسع على كنيسة مقدونيا الأرثوذكسية، واختتم اللقاء بالدعاء له بالبركة والتوفيق.

الكنيسة القبطية: كرواتيا آخر محطات الجولة الخارجية للبابا

تأتي زيارة البابا تواضروس لكرواتيا ضمن جولته الخارجية الحالية، التي شملت أربع دول هي تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا، وتُعد كرواتيا المحطة الأخيرة في هذه الجولة الرعوية الخارجية.

