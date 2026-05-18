التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور كينزو هيروكي، مستشار إمبراطور اليابان لشؤون المياه ومستشار مبعوثة رئيس الوزراء للمياه، لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مصر واليابان في إطار الحوار التفاعلي الثالث "المياه والكوكب" (ID-C)، المزمع عقده ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إلى جانب مناقشة نتائج الاجتماعات واللقاءات الأخيرة ذات الصلة.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بهدف توحيد المواقف وتبنّي الأفكار بصورة مشتركة، مع الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين السادة الوزراء خلال الفترة المقبلة للتباحث في هذا الشأن.

وأعرب الدكتور سويلم، عن تقديره للجهود التي يبذلها الجانب الياباني لدعم الحوار التفاعلي "المياه والكوكب"، والترويج لقضايا المياه والمناخ على المستوى الدولي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالرسائل والمخرجات الخاصة بالحوار، بما يحقق التوافق وتوحيد الرؤى بين البلدين قبل طرحها على المستوى الدولي.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية البناء على مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، مع التركيز خلال التحضيرات لمؤتمر 2026 على تعزيز أدوات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مؤكدًا أن الرسائل المرتبطة بالمياه والمناخ يجب أن تتضمن آليات تنفيذ واضحة وقابلة للتطبيق، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما تناول اللقاء مناقشة خطة العمل الخاصة بالحوار التفاعلي "المياه والكوكب"، وجهود التنسيق المستمرة بين الجانبين المصري والياباني، خاصة فيما يتعلق بالبرامج والمبادرات الرئيسية، ومخرجات الحوارات المختلفة، وآليات التنسيق مع الدول والجهات المشاركة والشركاء الدوليين.

واستعرض الجانبان التحضيرات الخاصة بالفعالية المزمع عقدها ضمن "مؤتمر دوشنبه الرابع" في طاجيكستان يومي 26 و27 مايو 2026، كما تطرق اللقاء إلى الاجتماع الوزاري المرتقب للدول المستضيفة والرؤساء المشاركين، والمقرر عقده خلال شهر يوليو المقبل، حيث تم استعراض الموقف الحالي لمستويات المشاركة والترتيبات الجارية ذات الصلة.