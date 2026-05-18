هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟

قالت الهيئة القومية للتأمينات، في بيان توضيحي سابق، إن سيستم التأمينات الجديد لا يؤثر على عملية صرف المعاشات، حيث تم تنفيذ صرف المعاشات الشهرية لشهر مايو 2026 بمبلغ يزيد عن 42 مليار جنيه من المنظومة الجديدة.

وأضافت الهيئة، أنه في السابق كان هناك نظامين معلومات منفصلين لصندوقي المعشات (الحكومي – القطاع العام والخاص) مضى عليها مايزيد عن 40 سنة ونتيجة تقادم النظامين وعدم تحديثهما طوال هذه المدة، فضلاً عن عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة، الأمر الذي أدى إلى استحالة الاستمرار في هذه الأنظمة في المستقبل القريب.



وأوضحت الهيئة، أنه تم إطلاق منظومة التحول الرقمي إعتباراً من 24/2/2026 بتهجير البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة البيانات الموحدة حتى 28/3/2026 وتم التشغيل الفعلي للمنظومة إعتباراً من 29/3/2026 (عقب تشغيل تجريبي لمدة سنة ونصف وتدريب أكثر من 14600 من العاملين).



وشهد أول اسبوعين من إطلاق المنظومة استمرار أداء الخدمة دون توقف مع وجود بطء في أداء المنظومة، الأمر الذي أدى لحدوث تكدس وازدحام بالمكاتب، وتم تحليل الأسباب من اليوم الأول ووضع الحلول الفنية وبحلول يوم 23/4/2026 بدأ إنتظام العمل بالسرعات المطلوبة، بحسب بيان الهيئة.



وأشارت، إلى أن عدد طلبات أداء الخدمة المستلمة من المواطنين من خلال منظومة التحول الرقمي الجديدة عن الفترة من 24/2/2026 حتى الأمس بلغ 1,052،289 طلب تم إنجاز 420،649 طلب منذ التشغيل الفعلي بنسبة انجاز 40%، بخلاف استخراج عدد 1،037،740 طابعة (برنت تأميني) للمواطنين.



وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل حالياً على الإنتهاء من تراكمات الفترة السابقة خلال شهر ثم يبدأ بعدها تنفيذ جميع الخدمات خلال 24 ساعة من الاستلام.



ويستهدف مشروع التحول الرقمي إحداث نقلة نوعية شاملة في إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ، وتطبيق معايير الحوكمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحييد العنصر البشري، وتحقيق الشمول المالي، وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة عناصر النظام منعاً للتحايل والانحرافات، والتوسع تدريجياً في تقديم الخدمات الرقمية، فضلاً عن إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار على مستوى الدولة، وتمهيد الطريق لاستخدام الذكاء الإصطناعي في أداء الخدمات التأمينية.