التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شركاء التنمية الدوليين، بمشاركة ممثلي البنوك الإنمائية وسفارات عدد من الدول والمنظمات الأممية، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التنسيق والشراكة لدعم أولويات قطاع المياه في مصر ضمن رؤية الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

سويلم: "نعزز الشراكات الدولية لدعم مشروعات المياه"

أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، والاستفادة من الخبرات والتمويلات والدعم الفني المقدم من شركاء التنمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ويعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وأوضح الوزير أن تلك الجهود تستهدف دعم الأمن المائي المصري، وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير البنية التحتية لمنظومة المياه.

الوزير: "إعداد محفظة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية"

أشار سويلم إلى انتهاء الوزارة من إعداد محفظة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، عقب تنظيم ورشة عمل رفيعة المستوى بمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، بهدف تحديد المشروعات المستقبلية المتوافقة مع محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وأضاف أن هذه المشروعات جرى إعدادها وفق منهجية واضحة تضمنت توحيد نماذج إعداد المشروعات وتحليل الأولويات القطاعية واستكمال البيانات الفنية، بما يسهم في جاهزيتها للتمويل سواء من ميزانية الدولة أو من الجهات التمويلية وشركاء التنمية.

وزارة الري: "التحول الرقمي والإدارة الذكية ضمن الأولويات"

أكد وزير الري أن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 ترتكز على التحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه والبنية التحتية المرنة والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب الحوكمة وبناء القدرات والتوعية.

كما تشمل الرؤية التوسع في مشروعات معالجة وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.

سويلم: "تطوير العنصر البشري جزء أساسي من التطوير"

شدد الدكتور هاني سويلم على أن الوزارة تعمل على دمج عدد من المحاور الحاكمة في مختلف المشروعات المستقبلية، وفي مقدمتها تطوير العنصر البشري وتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي.

وأوضح أن الوزارة تمتلك كوادر فنية متميزة يتم الاستفادة من قدراتها في دعم مسار التطوير المؤسسي والفني داخل قطاع المياه.

الوزير: "تطوير آلية عمل شركاء التنمية لتحقيق نتائج أسرع"

استعرض وزير الري رؤية الوزارة لتطوير آلية عمل مجموعة شركاء التنمية لقطاع المياه، بحيث تتحول إلى منصة تنسيقية قائمة على النتائج، من خلال عقد اجتماعات دورية واستمرار التنسيق الفني بين مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف تحقيق التوافق بين أولويات الحكومة وبرامج شركاء التنمية، وتعزيز التكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها، مع سرعة التعامل مع أي تحديات تنفيذية.

شركاء التنمية: "المشروعات الجديدة تمنح رؤية أوضح لاحتياجات القطاع"

من جانبهم، أكد ممثلو شركاء التنمية أن إعداد الوزارة لقائمة واضحة بالمشروعات ذات الأولوية يمثل خطوة مهمة، حيث يمنح الجهات المانحة رؤية أكثر وضوحًا لاحتياجات قطاع المياه في مصر.

وأشاروا إلى أن ربط المشروعات بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 وأهداف التنمية المستدامة يعكس رؤية متكاملة، ويساعد في توجيه الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الأكثر أولوية وارتباطًا باحتياجات الدولة المصرية.