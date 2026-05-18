ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:59 ص 18/05/2026

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الريال السعودي اليوم؟

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.18 جنيه للشراء، و14.25 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.21 جنيه للشراء، و14.28 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.17 جنيه للشراء، و14.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.17 جنيه للشراء، بزيادة 6 قروش، و14.26 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 14.22 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و14.27 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

