أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برنامجًا جديدًا بعنوان "متحف مصر.. رحلة بين التاريخ"، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بـاليوم العالمي للمتاحف، في خطوة تستهدف تسليط الضوء على الكنوز التراثية والثقافية التي تزخر بها مصر، وإعادة اكتشاف متاحف ربما لا يعرف كثيرون ما تحمله من حكايات ووثائق ومقتنيات نادرة توثق تاريخ الوطن وذاكرته الحضارية.

وبحسب بيان، يأخذ البرنامج الجمهور في جولات داخل عدد من المتاحف الفريدة والمتخصصة، التي تمثل صفحات حية من التاريخ المصري في مجالات الطب والفن والأدب والتراث والثقافة، بداية من متحف نجيب باشا محفوظ للأجنة بكلية طب القصر العيني، مرورًا بـمتحف دار الكتب والوثائق القومية وقصر الزعفران بجامعة عين شمس، وصولًا إلى متاحف رواد الفن والتراث، ومنها متحف أم كلثوم ومتحف الأمير محمد علي ومتحف الخزف الإسلامي، إضافة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف السكة الحديد.

ويعتمد البرنامج على تقديم محتوى بصري وتوثيقي يعيد تقديم المتحف باعتباره مساحة للحكاية والمعرفة، وليس مجرد مكان لعرض المقتنيات، حيث يفتح أبواب التاريخ أمام الجمهور، ويأخذهم في رحلة بين العراقة والهوية المصرية الممتدة عبر العصور.

ويأتي البرنامج في إطار جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لنشر الوعي الثقافي والمعرفي، والتعريف بالمؤسسات التراثية والمتاحف المتخصصة التي تمثل جزءًا أصيلًا من القوة الناعمة المصرية، إلى جانب إبراز جهود الدولة في تطوير المتاحف والحفاظ على التراث وتنميته، بالإضافة إلى دعم المحتوى الرقمي الهادف الذي يربط الأجيال الجديدة بتاريخها وحضارتها.