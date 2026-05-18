أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن استقرار دولة ليبيا الشقيقة وأمنها القومي يمثلان ركنًا أصيلًا والتزامًا مصريًا ثابتًا لا حيدة عنه، مشددًا على أن أي مساس بهما يعد استهدافًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي على حد سواء.

جاء ذلك خلال استقبال مجلس النواب، في مقره بـ"العاصمة الجديدة"، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في إطار زيارة رسمية تجسد عمق العلاقات الراسخة والتكامل التاريخي والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين.

ونوه المستشار هشام بدوي بجهود القيادة السياسية المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي ترتكز على موقف ثابت وواضح بأن تظل مصر دائمًا حائط صد لدرء التهديدات عن أشقائها، وحاضرة بكل ثقلها لدفع الحلول الدبلوماسية نحو تسوية شاملة بمسار "ليبي خالص" وإرادة وطنية مستقلة تحمي مكتسبات الشعب الليبي.

وعلى صعيد التعاون البرلماني، أعلن المستشار هشام بدوي استعداد مجلس النواب المصري الكامل لتقديم شتى سبل الدعم ونقل الخبرات لنظيره الليبي لبناء مسار مؤسسي مستدام، مؤكدًا الترحيب الكامل بترشح المستشار عقيلة صالح لرئاسة البرلمان الإفريقي الآسيوي، والتطلع للمشاركة في مؤتمره المقرر عقده خلال شهر يونيو المقبل بمدينة بنغازي.

واختتم بالتأكيد على أن مصر، قيادةً وشعبًا وبرلمانًا وحكومةً، ستظل السند والركيزة المتينة لصون وحدة ليبيا وسيادتها واستقراره