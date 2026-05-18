إعلان

هشام بدوي: أمن ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

كتب : نشأت حمدي

12:02 م 18/05/2026

هشام بدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن استقرار دولة ليبيا الشقيقة وأمنها القومي يمثلان ركنًا أصيلًا والتزامًا مصريًا ثابتًا لا حيدة عنه، مشددًا على أن أي مساس بهما يعد استهدافًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي على حد سواء.

جاء ذلك خلال استقبال مجلس النواب، في مقره بـ"العاصمة الجديدة"، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في إطار زيارة رسمية تجسد عمق العلاقات الراسخة والتكامل التاريخي والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين.

ونوه المستشار هشام بدوي بجهود القيادة السياسية المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي ترتكز على موقف ثابت وواضح بأن تظل مصر دائمًا حائط صد لدرء التهديدات عن أشقائها، وحاضرة بكل ثقلها لدفع الحلول الدبلوماسية نحو تسوية شاملة بمسار "ليبي خالص" وإرادة وطنية مستقلة تحمي مكتسبات الشعب الليبي.

وعلى صعيد التعاون البرلماني، أعلن المستشار هشام بدوي استعداد مجلس النواب المصري الكامل لتقديم شتى سبل الدعم ونقل الخبرات لنظيره الليبي لبناء مسار مؤسسي مستدام، مؤكدًا الترحيب الكامل بترشح المستشار عقيلة صالح لرئاسة البرلمان الإفريقي الآسيوي، والتطلع للمشاركة في مؤتمره المقرر عقده خلال شهر يونيو المقبل بمدينة بنغازي.

واختتم بالتأكيد على أن مصر، قيادةً وشعبًا وبرلمانًا وحكومةً، ستظل السند والركيزة المتينة لصون وحدة ليبيا وسيادتها واستقراره

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هشام بدوي ليبيا عقيلة صالح الأمن القومي المصري مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل ضبط طالب انتحل صفة فتاة للنصب على رواد السوشيال باسم "الخطوبة"
حوادث وقضايا

تفاصيل ضبط طالب انتحل صفة فتاة للنصب على رواد السوشيال باسم "الخطوبة"
"رأيتهم يحتفلون وأنا أنزف".. لاعب الزمالك ينفجر في وجه حكام نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

"رأيتهم يحتفلون وأنا أنزف".. لاعب الزمالك ينفجر في وجه حكام نهائي الكونفدرالية
هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟
اقتصاد

هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟
علامات على الكوع تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

علامات على الكوع تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
رياضة محلية

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور