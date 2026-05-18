تلقى الزمالك ضربة جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، بعدما تأكد غياب الحارس الأساسي مهدي سليمان في مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويلتقي فريق الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتاج الزمالك للتعادل في مواجهة سيراميكا كليوباترا، من أجل التتويج بشكل رسمي، بطلا لبطولة الدوري المصري، حيث يتصدر جدول المسابقة برصيد 53 نقطة.

إصابة المهدي سليمان

وتعرض مهدي سليمان لإصابة خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ما اضطر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استبداله خلال الشوط الأول، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية إصابته في العضلة الضامة، وبالتالي غيابه عن المباراة المقبلة.

أزمة معتمد جمال

ويضع غياب الحارس الأساسي الجهاز الفني للزمالك في موقف صعب، خاصة في ظل تراجع جاهزية البدلاء خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أربك حسابات معتمد جمال قبل المواجهة الحاسمة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن محمد عواد سيكون حارس مرمى الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، فيما يتجه الجهاز الفني للاعتماد على الحارس الشاب محمود الشناوي ضمن قائمة المباراة، تحسبًا لأي طارئ، في ظل ابتعاد الحارس محمد صبحي في الفترة الماضية، وخوضه تدريبات منفردة.

