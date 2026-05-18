الصحة: حجز 21 حاجًا بالمستشفيات السعودية

كتب : أحمد جمعة

10:52 ص 18/05/2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 10613 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الأحد 17 مايو الجاري، مع حجز 21 حالة بالمستشفيات.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، مشدداً على عدم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأضاف عبدالغفار، في بيان، أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الأحد بلغ 3948 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفيما يخص الحالات التي تتلقى الرعاية في المستشفيات السعودية، أفاد الدكتور أحمد مصطفى بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 21 حالة، منها 13 حالة في مكة المكرمة (8 حالات بالأقسام الداخلية، و3 حالات بالرعاية المتوسطة، وحالتين بالرعاية المركزة)، و8 حالات في المدينة المنورة (5 حالات بالأقسام الداخلية، و3 حالات بالرعاية المركزة).

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى، عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم وسرعة تماثلهم للشفاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

