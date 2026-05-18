هل يتعاقد الأهلي مع دونجا بعد هبوط النجمة ؟.. مصدر يوضح الحقيقة

كتب : رمضان حسن

10:53 ص 18/05/2026
بدأ نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق النجمة السعودي في البحث له عن ناد آخر ينضم له في الموسم المقبل بعد هبوط فريقه إلي دوري يلو .

وانضم دونجا إلي صفوف نادي النجمة السعودي في يناير الماضي ووقع لمدة موسم ونصف مقابل حصول نادي الزمالك علي مليون دولار، وحاول اللاعب مساعدة فريقه علي البقاء في دوري روشن إلا أن التوفيق لم يحالف ناديه ليهبط إلي دوري يلو في الموسم القادم.

ومع قيام دونجا بالبحث عن ناد جديد ينضم له في الموسم المقبل إذ يتحفظ علي فكرة اللعب في دوري يلو، قالت بعض التقارير إن النادي الأهلي يسعي لضم دونجا في الموسم القادم.

دونجا خارج حسابات الأهلي

مصدر في الأهلي قال لـ"مصراوي"، إن نبيل عماد دونجا ليس في حسابات النادي تمامًا ولا توجد أي نية لا للتفاوض أو التعاقد معه والمسئولون عن إدارة ملف الكرة في القلعة الحمراء يرون أن إمكاناته لا تناسب الأهلي .

أضاف المصدر: كما أن دونجا يرتبط بذكريات غير جيدة مع جماهير الأهلي واعتاد وقت تواجده في الزمالك في افتعال أزمات خلال مباريات القمة والدخول في مناوشات مع الجماهير وهذا سبب آخر يمنع قدومه، ويبقي عدم الحاجة الفنية له هو جوهر الرفض.

الاهلي دونجا الزمالك

هل يعرقل تعطل سيستيم التأمينات الجديد صرف المعاشات؟
مجدي الجلاد: بعت لاعب للأهلي قبل ما يلبس فانلة سموحة؟ فرج عامر يحكي أغرب
"ملاك الموت" النازي.. لماذا أُبقيت ملفاته سريّة؟ وما علاقة الموساد الإسرائيلي؟
"رأيتهم يحتفلون وأنا أنزف".. لاعب الزمالك ينفجر في وجه حكام نهائي الكونفدرالية
أسرة الفنان محمد الجندي تعلن موعد الجنازة ومكان الدفن
