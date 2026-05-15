استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير الياباني بالقاهرة "فوميــو إيــواي"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتذليل العقبات أمام حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية، وعلى رأسها السوق الياباني.

وزير الزراعة: "دعم القطاع الخاص والتوسع في الاستثمارات الزراعية"

أكد وزير الزراعة، خلال اللقاء، أهمية دعم القطاع الخاص المصري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل وجود فرص استثمارية واعدة بالقطاع الزراعي، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل مشروع "الدلتا الجديدة".

ووجّه علاء فاروق الدعوة للشركات اليابانية للدخول في شراكات تجارية واستثمارات مشتركة مع الجانب المصري، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

علاء فاروق: "فتح السوق الياباني أمام المنتجات المصرية"

دعا وزير الزراعة، إلى فتح السوق الياباني أمام المزيد من المنتجات الزراعية المصرية ذات الجودة العالمية، مثل الفراولة المجمدة والعنب المصري.

وأشار إلى تطلع مصر لأن تكون شريكًا رئيسيًا لليابان في تحقيق أمنها الغذائي، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد الغذائي.

وزير الزراعة: "الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية"

شدد علاء فاروق، على أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات التكنولوجيا الزراعية الحديثة والمعدات المتطورة، بما يساعد على تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، ومواجهة التحديات الزراعية مثل ندرة المياه وملوحة التربة والتغيرات المناخية.

كما دعا إلى تسهيل التواصل بين رجال الأعمال في البلدين وعقد لقاءات مشتركة لاستعراض فرص التعاون والاستثمار الزراعي والتصنيعي.

السفير الياباني: "40% من واردات اليابان للفراولة المجمدة من مصر"

من جانبه، أكد السفير الياباني بالقاهرة أن بلاده تستورد نحو 40% من احتياجاتها من الفراولة المجمدة من مصر، والتي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، مثل الحلويات.

وأشار إلى أن صادرات مصر من البصل المجفف إلى اليابان بلغت نحو 2225 طنًا خلال عام 2025، فيما بلغت صادرات البرتقال المصري نحو 2504 أطنان خلال العام نفسه.

اليابان: "اهتمام بالاستثمار في التصنيع الغذائي بمصر"

أوضح السفير الياباني اهتمام بلاده بتوسيع استثماراتها في مصر بمجالات التصنيع الزراعي والغذائي، مشيرًا إلى وجود استثمارات يابانية قائمة بالفعل، من بينها شركة "الحلول الغذائية اليابانية" المقام مصنعها بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.