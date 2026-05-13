إعلان

بالتفاصيل.. استعدادات مكثفة لموسم الفيضانات 2026 بالسد العالي وخزان أسوان

كتب : أحمد العش

09:00 ص 13/05/2026

السد العالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة أنهت استعداداتها المبكرة لاستقبال موسم الفيضانات للعام المائي 2025 / 2026، والذي يبدأ فعليًا خلال موسم الفيضان في عام 2026، مشيرًا إلى وضع خطة شاملة لضمان كفاءة التشغيل والتعامل مع أي زيادات في التصرفات المائية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أعمال الاستعداد لموسم الفيضانات بدأت مبكرًا مع مطلع شهر مايو 2026، إذ يتم تنفيذ خطة تجهيز على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تتضمن تكثيف أعمال الصيانة الدورية لبوابات السد العالي ومفيضات الطوارئ لضمان جاهزيتها التشغيلية الكاملة.

اختبارات فنية وتنسيق بين الجهات المعنية

أضاف أن المرحلة الثانية تتضمن إجراء اختبارات فنية دقيقة للتأكد من كفاءة البوابات، إلى جانب التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وكذلك التنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان تكامل تشغيل المنظومة المائية.

جاهزية مفيض توشكى لمنع أي مخاطر مائية

أشار "المصدر" إلى أن المرحلة الثالثة تشمل التأكد من كفاءة منظومة تصريف المياه إلى مفيض توشكى، بما يضمن التعامل الآمن مع أي زيادات محتملة في كميات المياه الواردة إلى بحيرة ناصر.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل منشآت السد العالي وخزان أسوان، مع تكثيف أعمال الصيانة للبوابات والمنشآت المائية، لضمان تمرير التصرفات الزائدة وتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة والصناعة والنقل النهري، خاصة خلال فترات الذروة الزراعية في دلتا النيل.

متابعة نوعية المياه وجاهزية الطوارئ

شدد المصدر المسؤول، على أهمية جاهزية قناة مفيض توشكى التي تستوعب كميات كبيرة من المياه عند ارتفاع منسوب بحيرة ناصر، مع دعم السدود الترابية المحيطة بها، إلى جانب تجهيز المعامل البيولوجية والكيميائية بالسد العالي وأبو سمبل لمتابعة جودة المياه بشكل مستمر.

واختتم "المصدر" تصريحاته بالتأكيد على جاهزية بوابات قنطرة مفيض الطوارئ بالسد العالي، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة البيئة وشرطة المسطحات المائية، لضمان إدارة آمنة ومنظمة لموسم الفيضانات.

اقرأ أيضًا:

استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات.. وزير الري يتابع الموقف المائي وحالة الري بأسوان

وزير الموارد المائية: زراعة مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السد العالي خزان أسوان فيضان النيل وزارة الري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟
شئون عربية و دولية

بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
النشرة المرورية.. كثافات متحركة وطرق بديلة بمحاور القاهرة والجيزة
حوادث وقضايا

النشرة المرورية.. كثافات متحركة وطرق بديلة بمحاور القاهرة والجيزة

موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. هل نشهد أطول عطلة رسمية خلال العام؟
أخبار مصر

موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. هل نشهد أطول عطلة رسمية خلال العام؟
خرافات خطيرة.. ماذا يحدث لمريض السرطان عند وقف العلاج الكيماوي؟
نصائح طبية

خرافات خطيرة.. ماذا يحدث لمريض السرطان عند وقف العلاج الكيماوي؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حديث بالفن| رسالة مؤثرة من لميس الحديدي وحفل زفاف البلوجر عبدالعاطي
لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية