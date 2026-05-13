أكد مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة أنهت استعداداتها المبكرة لاستقبال موسم الفيضانات للعام المائي 2025 / 2026، والذي يبدأ فعليًا خلال موسم الفيضان في عام 2026، مشيرًا إلى وضع خطة شاملة لضمان كفاءة التشغيل والتعامل مع أي زيادات في التصرفات المائية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أعمال الاستعداد لموسم الفيضانات بدأت مبكرًا مع مطلع شهر مايو 2026، إذ يتم تنفيذ خطة تجهيز على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تتضمن تكثيف أعمال الصيانة الدورية لبوابات السد العالي ومفيضات الطوارئ لضمان جاهزيتها التشغيلية الكاملة.

اختبارات فنية وتنسيق بين الجهات المعنية

أضاف أن المرحلة الثانية تتضمن إجراء اختبارات فنية دقيقة للتأكد من كفاءة البوابات، إلى جانب التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وكذلك التنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان تكامل تشغيل المنظومة المائية.

جاهزية مفيض توشكى لمنع أي مخاطر مائية

أشار "المصدر" إلى أن المرحلة الثالثة تشمل التأكد من كفاءة منظومة تصريف المياه إلى مفيض توشكى، بما يضمن التعامل الآمن مع أي زيادات محتملة في كميات المياه الواردة إلى بحيرة ناصر.

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد داخل منشآت السد العالي وخزان أسوان، مع تكثيف أعمال الصيانة للبوابات والمنشآت المائية، لضمان تمرير التصرفات الزائدة وتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة والصناعة والنقل النهري، خاصة خلال فترات الذروة الزراعية في دلتا النيل.

متابعة نوعية المياه وجاهزية الطوارئ

شدد المصدر المسؤول، على أهمية جاهزية قناة مفيض توشكى التي تستوعب كميات كبيرة من المياه عند ارتفاع منسوب بحيرة ناصر، مع دعم السدود الترابية المحيطة بها، إلى جانب تجهيز المعامل البيولوجية والكيميائية بالسد العالي وأبو سمبل لمتابعة جودة المياه بشكل مستمر.

واختتم "المصدر" تصريحاته بالتأكيد على جاهزية بوابات قنطرة مفيض الطوارئ بالسد العالي، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة البيئة وشرطة المسطحات المائية، لضمان إدارة آمنة ومنظمة لموسم الفيضانات.

