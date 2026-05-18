كثف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، جهوده التنسيقية مع المحافظات والجهات المختصة لمراجعة أوضاع الإعلانات بالمحاور الرئيسية والطرق بين المحافظات والمناطق السياحية، في إطار استعدادات الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وزيادة معدلات السفر والتنقل.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن أعمال المتابعة تستهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية المعتمدة، بما يحقق السلامة المرورية ويحافظ على الشكل الحضاري للطرق والمناطق السياحية خلال فترة العيد.

وأوضحت أن المراجعات تشمل اللوحات الإعلانية بالمحاور ذات الكثافات المرورية المرتفعة، لضمان عدم التأثير على الرؤية أو عناصر السلامة العامة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

وأضافت أن الجهاز يواصل جهوده لدعم الهوية البصرية بالمناطق السياحية ومنع أي مظاهر عشوائية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتهيئة بيئة منظمة وآمنة للمواطنين والزائرين.

واختتمت بأن الجهاز مستمر في التعاون مع مختلف الجهات المعنية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تطوير المشهد البصري ورفع جودة البيئة العمرانية على مستوى الجمهورية.