مقعد إضافي لعقيلة صالح بجوار رئيس البرلمان في جلسة النواب

كتب : نشأت حمدي

12:01 م 18/05/2026

مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تخصيص مقعد إضافي إلى جانب مقعد رئيس البرلمان للمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وتأتي مشاركة المستشار عقيلة صالح في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبحث تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة.

كما ينظر مجلس النواب، في جلسته العامة الثانية اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.

