كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ نحو 5605 رسالة غذائية بإجمالي 265 ألف طن، صادرة عن 1622 شركة مصدرة.

وبحسب بيان اليوم، شملت هذه الرسائل نحو 740 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيق ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 99 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 66 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 17 ألف طن، ثم العنب بإجمالي 8 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 42 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 54 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 13 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 12 ألف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 5 آلاف طن.

وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من هولندا، السودان، سوريا والإمارات من بين إجمالي 193 دولة مستوردة.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1302 رسالة، يليه ميناء دمياط بـإجمالي 951 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 753 رسالة.

إصدار 1400 شهادة صحية للتصدير خلال أسبوع

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1400 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2065 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 508 ألف طن، مستوردة من قِبل 872 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، اندونيسيا، أمريكا والهند من بين إجمالي 85 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 674 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــإجمالي 441 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـإجمالي 267 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1091 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 540 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 91 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 87 مستورد خلال نفس الفترة.

في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 98 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 7 منشآت، فيما تمكنت 3 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهود توفيق الأوضاع.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 60 زيارة فحص وتفتيش في محافظات الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية والفيوم، وتم تسجيل 7 منشآت خلال الأسبوع الماضي، كما أصدرت الإدارة 2729 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1448 شركة مصدرة.