إعلان

مباحثات قطرية سعودية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا

كتب : مصطفى الشاعر

11:09 ص 17/05/2026 تعديل في 11:16 ص

وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء القطري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وزارة الخارجية القطرية، بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، واستعراض ملف وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

معالجة أزمة الحرب الحالية عبر القنوات الدبلوماسية

أعرب رئيس الوزراء القطري، خلال الاتصال عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف المعنية مع جهود الوساطة المبذولة لمعالجة الأزمة الحالية عبر القنوات الدبلوماسية والحوار، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يضمن نزع فتيل الأزمة ويحول دون تجدد التصعيد العسكري مجددا، بحسب بيان الخارجية القطرية، اليوم الأحد.

حراك دبلوماسي خليجي مكثف وتنسيق قطري كويتي

تأتي هذه المباحثات الهاتفية بين الدوحة والرياض في سياق حراك خليجي وإقليمي أوسع نطاقا تضطلع فيه دولة قطر بدور محوري لخفض حدة التوترات، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية لاسيما الترتيبات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر بلورة رؤية خليجية مشتركة تدعم التهدئة المستدامة.

المطالبة بمعالجة جذور الأزمة عبر الحوار لضمان عدم تجدد الصراع الإقليمي

أكد رئيس مجلس الوزراء القطري، خلال لقاءاته الدبلوماسية الأخيرة على أن نجاح المرحلة الحالية مرهون بمدى استجابة الأطراف المختلفة للمساعي السلمية الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة حقيقية وجذرية لأسباب الصراع عبر الوسائل السلمية.

وتطمح الجهود القطرية والخليجية إلى تحويل التهدئة المؤقتة الحالية إلى اتفاقية شاملة ودائمة تُنهي حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي وتوفر ضمانات كافية لمنع أي مواجهات مستقبلية قد تهدد خطوط الملاحة وأسواق الطاقة العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السعودية قطر حرب إيران هجمات إيران على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عقوبة دخان الشكمان.. غرامة تصل لـ15 ألف جنيه وسحب الرخصة
حوادث وقضايا

عقوبة دخان الشكمان.. غرامة تصل لـ15 ألف جنيه وسحب الرخصة
الرئيس السيسي: لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل حتى مع التوسع الزراعي
أخبار مصر

الرئيس السيسي: لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل حتى مع التوسع الزراعي
تعليق مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية
رياضة محلية

تعليق مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية
عيد ميلاد عادل إمام الـ86.. أبرز المحطات الفنية التي صنعت تاريخ "الزعيم"
زووم

عيد ميلاد عادل إمام الـ86.. أبرز المحطات الفنية التي صنعت تاريخ "الزعيم"
بسبب ذكرى الـ6-1.. عبدالواحد السيد ينفعل على خالد طلعت: "الجمهور مش مستحمل"
رياضة محلية

بسبب ذكرى الـ6-1.. عبدالواحد السيد ينفعل على خالد طلعت: "الجمهور مش مستحمل"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

متى يشعر المواطن بثمار التنمية؟.. الرئيس السيسي يُجيب
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة