توقف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاستماع إلى مطرب شاب خلال جولته التفقدية بمنطقة وسط البلد، وذلك أثناء متابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من المناطق الحيوية بمحافظة القاهرة.

وأبدى رئيس الوزراء اهتمامًا بالاستماع إلى المطرب الشاب خلال تواجده بالمنطقة، في مشهد لاقى تفاعلًا من المواطنين المتواجدين أثناء الجولة.

ويجري رئيس مجلس الوزراء جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير بعدد من مناطق القاهرة، في إطار متابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، والهادفة إلى تحسين المظهر الحضاري للعاصمة ورفع كفاءة البنية التحتية.