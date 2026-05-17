ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-5-2026، مقارنة بمستواها الخمس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا ارتفعت أسعار العملات اليوم؟

ارتفعت أسعار العملات اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.16 جنيه للشراء، بزيادة 12 قرشًا، و14.23 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.49 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 139.14 جنيه للشراء، بزيادة 1.1 جنيه، و141.64 جنيه للبيع، بزيادة 1.13 جنيه.

سعر الريال القطري: 13.52 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش و14.67 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 74.31 جنيه للشراء، و75.42 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.75 جنيه للشراء، بزيادة 1.09 جنيه، و174.33 جنيه للبيع، بزيادة 1.37 قرشًا.