قال الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل ليست بالقوة التي يخشاها البعض، واصفًا إياها بأنها دولة يعيش شعبها في حالة نكد دائم، غير قادر على ممارسة حياته الطبيعية، بينما يعيش العالم العربي حياة مليئة بالأسواق والمدارس والمولات رغم التحديات.

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحروب ليست دائمًا شرًا، بل قد تكون وسيلة لتطهير الشعوب وتعزيز إحساسها بالوطن والقيادة، مستشهدًا بتجارب دول الخليج في التكاتف خلال الأزمات. وأكد أن الوطنية هي الأساس الذي لا يجب أن يهتز مهما كانت الضغوط الاقتصادية أو السياسية.

وتابع أديب: "هي دي إسرائيل الكبيرة اللي أنت عايزني أخاف منها؟ شعب لا يستطيع أن يذهب إلى السوبر ماركت، شعب لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة، بينما أنت في العالم العربي حياتك كلها المولات والأسواق والمدارس".

وأكمل: " اقرأوا في فلسفة الحرب، الحروب ليست كلها شر، الحروب تطهر الشعوب، الحرب مش دايما شر، الحرب مفيدة".

وأشار مقدم "الحكاية"، إلى أن إسرائيل تعرضت لخسائر خلال الأربعين يومًا الماضية لكنها لا تُظهر ضعفها، مؤكدًا أن الشعوب العربية لا تترك أوطانها مهما كانت الظروف، على عكس إسرائيل التي لا تعرف معنى الوطن الحقيقي.

وشدد أديب على أن التربية الوطنية للأجيال الجديدة يجب أن تقوم على الفخر بالوطن والتمسك بالأرض، قائلاً: "الوطن إحساس يُزرع فينا، ولا يمكن لأي فكر متخلف أو ضغوط خارجية أن تهزه".