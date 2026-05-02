أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين بعد إدانتهما بالتجسس لصالح إسرائيل وجهاز المخابرات التابع لها، وذلك عقب تأييد المحكمة العليا للأحكام الصادرة بحقهما.

وكشفت السلطات أن المحكومين هما يعقوب كريمبور وناصر بكر زاده، مؤكدة أن الإجراءات القانونية اكتملت قبل تنفيذ الحكم، وأن المحكمة العليا صادقت على القرار النهائي.

وبحسب ما ذكره مسؤولون، فإن كريمبور قام بنقل معلومات وصفت بالحساسة إلى أحد ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلي خلال فترة الحرب بين إيران وإسرائيل التي استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي.

في المقابل، أبدت منظمات حقوق الإنسان قلقها من ملابسات القضيتين، حيث أفادت منظمة هينغاو لحقوق الإنسان بأن كريمبور أُدين بتهمة "الفساد في الأرض" المرتبطة بقضايا التجسس، مشيرة إلى أنه تعرض لضغوط جسدية ونفسية بهدف انتزاع اعترافات منه.

وفيما يتعلق بناصر بكر زاده، ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان أنه اعتُقل في يناير 2024، وأن المحكمة العليا كانت قد ألغت حكم الإعدام الصادر بحقه مرتين قبل إعادة إصدار الحكم مجدداً، مع وجود مزاعم تفيد بتعرضه لانتهاكات أثناء فترة احتجازه.