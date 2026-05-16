مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

1 0
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري السعودي

الهلال

2 0
19:05

نادي نيوم

الدوري السعودي

أهلي جدة

3 0
21:00

الخلود

الدوري البرتغالي

إستوريل برايا

0 3
22:30

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

5 صور لـ إصابة المهدي سليمان في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

كتب : محمد عبد الهادي

10:11 م 16/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (4)
  • عرض 5 صورة
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (5)
  • عرض 5 صورة
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (3)
  • عرض 5 صورة
    إصابة المهدي سليمان في الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة ودخول محمد عواد بدلا منه (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري تبديل اضطراري بخروج الحارس مهدي سليمان بعد شكواه من العضلة الضامة.

إصابة المهدي سليمان في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وأجري معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك التبديل في الدقيقة 29، بخروج المهدي سليمان ونزول الحارس البديل محمد عواد.

واشتكي مهدي سلميان من العضلة الضامة بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي اتحاد العاصمة وسقوطه علي أرضية الملعب، ليفشل بعدها غي استكمال المباراة.

نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وانتهي الشوط الاول من نهائي كأس الكونفدرالية بتقدم الزمالك بهدف دون رد، سجله اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ من ركلة جزاء في الدقيقة 5 سددها بنجاح.

وشهد الشوط الأول تسجيل الزمالك لهدف ثاني عن طريق محمد اسماعيل في الدقيقة 15 ولكنه ألغي بداعي التسلل، لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم الابيض بهدف دون رد.

اقرأ أيضًا:

حكم دولي سابق يعلق على ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك أمام اتحاد العاصمة

"بعد أنباء رحيله".. منشور غامض من إمام عاشور بشعار الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مهدي سليمان محمد عواد الزمالك واتحاد العاصمة نهائي الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
أخبار مصر

الحكومة تكشف موعد انتهاء المرحلة الرابعة من تطوير وسط البلد
فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
زووم

فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
والدة ياسمين صبري تكشف عن صورة جديدة والجمهور يعلق
زووم

والدة ياسمين صبري تكشف عن صورة جديدة والجمهور يعلق

قلبي لا يحدثني خيرًا.. عمرو أديب: أعصابي باظت بسبب لعب الزمالك الدفاعي
أخبار مصر

قلبي لا يحدثني خيرًا.. عمرو أديب: أعصابي باظت بسبب لعب الزمالك الدفاعي
صورة نادرة لـ هاني شاكر في الملعب.. سهير جودة تعلق على مباراة الزمالك في
زووم

صورة نادرة لـ هاني شاكر في الملعب.. سهير جودة تعلق على مباراة الزمالك في

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 1- 0 اتحاد العاصمة.. إلى ركلات الترجيح
الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز باللقب وحظوظ اللاعبين
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية