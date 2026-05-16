هدف ملغي وتقدم للأبيض.. ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ركلات جزاء أم أشواط إضافية.. ماذا يحدث إذا انتهت مباراة الزمالك واتحاد

مشادة قوية بين جماهير اتحاد العاصمة والزمالك في مدرجات ستاد القاهرة

شهد الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري تبديل اضطراري بخروج الحارس مهدي سليمان بعد شكواه من العضلة الضامة.

إصابة المهدي سليمان في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وأجري معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك التبديل في الدقيقة 29، بخروج المهدي سليمان ونزول الحارس البديل محمد عواد.

واشتكي مهدي سلميان من العضلة الضامة بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي اتحاد العاصمة وسقوطه علي أرضية الملعب، ليفشل بعدها غي استكمال المباراة.

نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وانتهي الشوط الاول من نهائي كأس الكونفدرالية بتقدم الزمالك بهدف دون رد، سجله اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ من ركلة جزاء في الدقيقة 5 سددها بنجاح.

وشهد الشوط الأول تسجيل الزمالك لهدف ثاني عن طريق محمد اسماعيل في الدقيقة 15 ولكنه ألغي بداعي التسلل، لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم الابيض بهدف دون رد.

اقرأ أيضًا:

حكم دولي سابق يعلق على ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك أمام اتحاد العاصمة

"بعد أنباء رحيله".. منشور غامض من إمام عاشور بشعار الأهلي



