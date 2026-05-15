أعلنت وزارة النقل تسجيل نشاط ملحوظ في حركة الترانزيت غير المباشر عبر خط “الرورو” الملاحي الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، في إطار جهود الدولة لتعزيز حركة التجارة الإقليمية وتدفق البضائع إلى أسواق الخليج.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر الجمعة، أن ميناء دمياط يواصل ترسيخ مكانته كمحور لوجستي مهم على مسارات التجارة الإقليمية، مع تزايد الاعتماد على خط “الرورو” في نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج عبر الموانئ المصرية.

وزارة النقل: "استقبال 42 شاحنة متجهة لدول الخليج"

أوضحت "النقل"، بحسب بيانها، الجمعة، أن الميناء استقبل مؤخرًا 42 شاحنة محملة ببضائع متنوعة بإجمالي وزن يقدر بنحو 720 طنًا، وذلك ضمن شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى أسواق الخليج.

وشملت الشحنات بضائع متجهة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين، حيث تم التعامل معها وفق منظومة تشغيل متطورة تضمن سرعة التداول والإجراءات، تمهيدًا لاستكمال رحلتها عبر ميناء سفاجا.

النقل: "2450 طن بضائع منذ تشغيل الخدمة"

أشارت وزارة النقل، إلى أن إجمالي ما استقبله ميناء دمياط منذ بدء تشغيل خدمة الترانزيت غير المباشر عبر خط “الرورو” بلغ 133 شاحنة بحمولة إجمالية تقدر بنحو 2450 طنًا من البضائع المتنوعة المتجهة إلى دول الخليج.

وأكدت وزارة النقل أن هذه الأرقام تعكس تنامي الثقة في هذا المسار اللوجستي وقدرته على استيعاب حركة التجارة العابرة بكفاءة عالية.

الوزارة: "منظومة رقمية لتسريع الإجراءات الجمركية"

أضافت أن أعمال التفريغ والتداول وإنهاء الإجراءات التشغيلية والجمركية تمت وفق أعلى معايير الأداء، في ظل تنسيق مؤسسي بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة “بان مارين” المشغلة للخط، والإدارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك دمياط.

كما تعتمد المنظومة على نظام رقمي حديث يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يدعم كفاءة حركة البضائع.

وزارة النقل: "خط الرورو يعزز كفاءة سلاسل الإمداد"

أكدت الوزارة أن خط “الرورو” يوفر العديد من المزايا التنافسية، من بينها سرعة النقل وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب التيسيرات المقدمة لشحنات الترانزيت غير المباشر.

وشدد البيان على أن النمو المتسارع في حجم الشحنات يؤكد نجاح ميناء دمياط في تعظيم الاستفادة من إمكاناته التشغيلية وموقعه الاستراتيجي، وترسيخ دوره كممر لوجستي آمن وفعال يربط بين أوروبا ودول الخليج، بما يدعم خطط الدولة لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز حركة التجارة الدولية.