وزير البترول يتابع جاهزية شبكة الغاز لتأمين الكهرباء بالصيف

تابع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، انتظام عمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي وجاهزيتها لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة وزيادة معدلات الاستهلاك.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي "ناتا" بمقر شركة جاسكو، حيث اطمأن على انتظام مصادر الإمداد من الإنتاج المحلي، إلى جانب سفن التغييز التي تضخ واردات مصر من الغاز المسال إلى الشبكة القومية، فضلاً عن توفير كميات الوقود البترولي اللازمة لمحطات الكهرباء، بما يدعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة.

التعامل مع مختلف المتغيرات ومعدلات الاستهلاك

وأكد الوزير أن منظومة العمل تسير وفق سيناريوهات استباقية جرى إعدادها مسبقًا للتعامل مع مختلف المتغيرات ومعدلات الاستهلاك، من خلال تنسيق وتكامل مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفرق العمل من الوزارتين، وبدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لضمان صيف آمن في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى توافر قدرات مؤمنة لمواجهة أي زيادة في الطلب خلال الصيف.

ولفت الوزير إلى أن التجربة الناجحة خلال صيف العام الماضي، والتي شهدت تلبية استهلاك قياسي بلغ 40 ألف ميجاوات من الكهرباء، تؤكد أهمية التخطيط المبكر والعمل التكاملي بين قطاعات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية من الطاقة والوقود.

وخلال الزيارة، ناقش الوزير مع المهندس محمد مرزوق، رئيس شركة جاسكو، موقف تشغيل الشبكة القومية للغاز واستعداداتها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب دخول فصل الصيف رسميًا الشهر المقبل، وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة وزيادة استهلاك الغاز والوقود لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.