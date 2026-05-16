كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن الحقوق القانونية التي يكفلها قانون العمل للعاملين حال تعرضهم للفصل من وظائفهم، مؤكدًا أن القانون وضع ضوابط واضحة لحماية العمال من الفصل التعسفي وضمان حصولهم على مستحقاتهم القانونية كاملة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن صاحب العمل لا يحق له فصل العامل بشكل مفاجئ أو تعسفي دون اتباع الإجراءات القانونية المحددة، مشيرًا إلى أن أي قرار فصل يجب أن يستند إلى أسباب قانونية واضحة ومثبتة.

مصدر بوزارة العمل: "الفصل التعسفي يحق معه التعويض"

أكد المصدر أن العامل الذي يتعرض للفصل التعسفي من حقه التقدم بشكوى رسمية إلى مكتب العمل المختص، للمطالبة بحقوقه القانونية والتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الفصل.

وأشار إلى أن المحكمة العمالية المختصة تفصل في النزاعات المتعلقة بالفصل، ولها الحق في الحكم بعودة العامل إلى عمله أو صرف تعويض مالي مناسب وفق ظروف كل حالة.

الوزارة: "العامل يستحق مستحقاته المالية كاملة"

أضاف المصدر أن العامل المفصول من حقه الحصول على جميع مستحقاته المالية، والتي تشمل الأجر المتأخر إن وجد، ورصيد الإجازات، وأي مستحقات أو حوافز مقررة وفق عقد العمل أو لائحة الشركة.

وأوضح أن العامل المؤمن عليه يحق له أيضًا الاستفادة من حقوقه التأمينية وفقًا للقانون.

مصدر مسؤول: "لا توقع على الاستقالة تحت الضغط"

حذر المصدر العاملين من التوقيع على استقالات مكتوبة تحت أي ضغوط، مؤكدًا أن بعض الشركات تلجأ إلى مطالبة العامل بتقديم استقالته لتجنب اعتبار الواقعة فصلًا تعسفيًا.

وأشار إلى أهمية قراءة أي مستند قبل التوقيع عليه، والاحتفاظ بصورة من عقود العمل والمكاتبات الرسمية الخاصة بالوظيفة.

وزارة العمل: "مكاتب العمل تستقبل الشكاوى"

أكد المصدر أن وزارة العمل تستقبل شكاوى العاملين من خلال مكاتب العمل المنتشرة بالمحافظات، ويتم فحص الشكاوى ومحاولة التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل قبل اللجوء للقضاء.

وشدد على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استقرار بيئة العمل وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.