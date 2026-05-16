أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم على دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، مشددًا على استمرار الدولة في تنفيذ خطط التدريب والتأهيل وربط الشباب باحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما بمحافظة أسوان، برفقة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، حيث شهدا عددًا من الفعاليات الداعمة للعمالة غير المنتظمة والتوعية بقانون العمل الجديد.

الوزير والمحافظ يسلّمان "شنط عدة عمل" ومواد غذائية للعمال

شهدت الزيارة تسليم عدد من شنط عدة العمل لنماذج من العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات، إلى جانب توزيع بونات سلع ومواد غذائية على عمال شركة أوراسكوم للإنشاءات، وذلك دعمًا للعمال ومساعدتهم على مواصلة العمل والإنتاج، بحضور شيماء عبدالله رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

رداد: "مستمرون في دعم العمالة غير المنتظمة"

أكد وزير العمل، خلال الفعاليات، حرص الوزارة على مواصلة تقديم الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بالنماذج المشرفة من أبناء أسوان الذين يواصلون العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

"ندوة توعوية" حول السلامة المهنية وقانون العمل الجديد

كما شهد الوزير والمحافظ فعاليات ندوة توعوية حول مبادئ السلامة والصحة المهنية ومستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار جهود نشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل وتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم وفق التشريعات الجديدة، بحضور الدكتور محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

رداد: "جاهزون لتدريب شباب أسوان على المهن المطلوبة"

أشار وزير العمل إلى جاهزية الوزارة لتدريب وتأهيل شباب محافظة أسوان على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ضمن خطة "التدريب من أجل التشغيل" التي تنفذها الوزارة لربط التدريب المهني بفرص العمل الحقيقية.

"كيما" واحدة من أهم قلاع الصناعة الوطنية

أوضح الوزير أن شركة "كيما" تُعد من أهم قلاع الصناعة الوطنية في مصر والشرق الأوسط، وتمثل نموذجًا ناجحًا للتطوير الصناعي ودعم الاقتصاد القومي منذ تأسيسها عام 1956، مؤكدًا أن مشروع "كيما 2" يجسد تجربة وطنية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية والمعايير البيئية وأنظمة السلامة الحديثة.

رداد: "قانون العمل الجديد يحقق التوازن ويشجع الاستثمار"

أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد جاء لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وتشجيع الاستثمار والتعامل مع أنماط العمل الحديثة، بما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة ومحفزة على الإنتاج، مشددًا على استمرار جهود الوزارة في تطوير التشريعات وتحسين بيئة العمل.

محافظ أسوان: "كيما" رمز للإرادة المصرية والتنمية

من جانبه، رحب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بزيارة وزير العمل، مؤكدًا أن شركة "كيما" تمثل أحد أهم الصروح الصناعية في صعيد مصر ونموذجًا للإرادة المصرية في البناء والتنمية ضمن رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

"كيما 2" نموذج للتحديث الصناعي والتكنولوجي

أشار المحافظ إلى نجاح الشركة في مواكبة التطور من خلال إنشاء مصنع "كيما 2" وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث النظم الصناعية والتكنولوجية، مشيدًا بالدور المجتمعي للشركة ومساهمتها في إنشاء كوبري مشاة مزود بـ4 مصاعد كهربائية للحد من حوادث السكك الحديدية وتحقيق الأمان للمواطنين.

محافظ أسوان: "نستهدف إعادة الدور التدريبي لمعهد كيما"

أعرب محافظ أسوان عن تطلعه لاستعادة الدور العلمي والأكاديمي لمعهد كيما للتدريب الفني، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مؤكدًا أهمية تعزيز التدريب الفني لدعم خطط التنمية الصناعية بالمحافظة.

كانت الفعاليات قد بدأت بكلمات ترحيبية ألقاها المهندس سامح طلعت العضو المنتدب لشركة كيما، إلى جانب محمد سعيد الصيفي مدير مديرية العمل بأسوان، حيث أكدا أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم الصناعة والعمالة والتدريب المهني.