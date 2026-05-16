رؤساء وسياسيون.. أشهر شخصيات شجعت الزمالك

في المباريات السابقة للزمالك، دخل الفريق مرحلة حاسمة من الموسم، سواء في الدوري المصري أو الكونفدرالية الأفريقية، ومعها ظهرت بعض الشخصيات العامة في المدرجات دعمًا للأبيض، ومن بينهم محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.

وكان محمد الأتربي في مدرجات الزمالك خلال مباراة بيراميدز بالدوري المصري، وظهر محتفلًا بهدف فوز الأبيض، واقترابه أكثر من حصد اللقب.

واليوم يخوض الزمالك مباراة مصيرية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

مشاهير اشتهروا بتشجيع الزمالك

لا يعد محمد الأتربي الشخصية العامة الوحيدة التي اشتهرت بتشجيع الزمالك، فكان حمادة إمام أسطورة الأبيض السابق، الذي شغل منصب ضابط عسكري ونائب محافظ غزة عام 1954.

وكان الملك فاروق أشهر من شجعوا الزمالك، ويقال إنه طلب من حيدر باشا، وزير الحربية عام 1944 ورئيس النادي آنذاك، تغيير اسم النادي من "قصر النيل" إلى "نادي فاروق"، كما أنه حضر مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وفي الفن، أعلن العديد من الفنانين تشجيعهم للزمالك، فقال الفنان شكري سرحان في لقاء سابق: "مفيش حد يبات في بيتي إلا لو كان زملكاوي".

كما تشتهر عائلة "العدل" بتشجيعها للزمالك، بداية من الفنان الراحل سامي العدل، وشقيقيه المنتج جمال العدل والكاتب مدحت العدل.

وشجع الأبيض فنانون آخرون مثل حسن يوسف، وهاني شاكر، وحسن حسني، وصلاح عبدالله، وصلاح ذو الفقار، والفنان محمد هنيدي.

