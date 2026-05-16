رمضان عبدالمعز: العشر الأوائل من ذي الحجة نفحة ربانية

كتب : حسن مرسي

05:42 م 16/05/2026 تعديل في 06:00 م

الشيخ رمضان عبدالمعز

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن الأيام العشر الأولى من ذي الحجة تُعد منحة ونفحة ربانية عظيمة لاغتنامها بشتى أنواع العبادات لمضاعفة الأجور.

وأوضح خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على "dmc"، أن النبي ﷺ قال "إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها"، وهي فرصة لتحل المشاكل.

وأشار إلى أن نفحة واحدة من الله قد تكون سبباً في حل جميع مشاكلك، مصداقاً لقول النبي "لعل أحدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبداً".

ولفت إلى أن "الصيام مدرسة لتهذيب وتزكية النفس، مع تنويع العبادات من ذكر وتسبيح واستغفار وتلاوة قرآن وكثرة الصلاة على النبي والصدقات".

وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، على أهمية الجانب الاجتماعي بالصدقات وإخفائها وصلة الرحم وبر الوالدين وجبر خواطر الناس.

وشدد الداعية الإسلامي على قصة أبو بكر الصديق الذي ترك بصمة في كل أبواب الخير، حتى بشره النبي بدخول الجنة.

