حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من استمرار موجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا، مؤكدة أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون غدًا الأحد، مع تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ووصولها إلى 44 و45 درجة في محافظات الصعيد.

وأوضحت منار غانم، خلال تصريحات لمصراوي، أن البلاد شهدت منذ بداية الأسبوع الماضي ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، حيث سجلت القاهرة الكبرى ما بين 38 و40 درجة مئوية، بزيادة تتراوح بين 5 و6 درجات عن المعدلات الطبيعية.

وأضافت أن درجات الحرارة شهدت تراجعًا طفيفًا خلال اليومين الماضيين، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا، مشيرة إلى أن يوم الأحد يُتوقع أن يكون الأعلى حرارة منذ بداية فصل الربيع.

هل الصيف الحالي الأشد حرًا؟

أكدت منار غانم أن ما يُتداول بشأن كون الصيف الحالي الأشد حرارة في تاريخ مصر غير صحيح، موضحة أن النصف الثاني من فصل الربيع عادة ما يشهد أعلى درجات حرارة خلال العام.

وأشارت إلى أن مصر سجلت في سنوات سابقة درجات حرارة أعلى من الحالية، وصلت إلى 45 و46 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما اقتربت من 50 درجة في محافظة أسوان خلال بعض الفترات.

الأرصاد تكشف تأثير ظاهرة النينيو

فيما يتعلق بظاهرة "النينيو"، أوضحت أن لها تأثيرًا عالميًا على ارتفاع متوسط درجات الحرارة، مشيرة إلى أنها تؤثر على مناخ العديد من دول العالم، خاصة القريبة من المحيطات، بينما يكون تأثيرها على مصر محدودًا نسبيًا وفق التوقعات الحالية.

وأضافت أنه لا توجد مؤشرات على تعرض البلاد لموجات حارة طويلة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أن التنبؤات بعيدة المدى تظل احتمالية ودقتها أقل من التوقعات قصيرة المدى.

ووجهت عددًا من النصائح للمواطنين، من بينها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج، مع استخدام الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، خاصة مع توقع نشاط الرياح المثيرة للأتربة خلال الأيام المقبلة.