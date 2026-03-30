"النواب" يوافق على اتفاقية مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات

كتب : نشأت حمدي

02:35 م 30/03/2026

مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات؛ بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.

واستعرض النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.

وأشار بدوي إلى مبادرة تحالف الابتكار وريادة الأعمال التي قام مكتب قطاع التنمية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بإنشائها؛ لتحقيق التنمية الرقمية، استجابةً لاحتياجات الدول أعضاء الاتحاد، موضحًا أن التحالف يدعم جهود تعزيز قدرة الدول الأعضاء على دمج الابتكار والتحول الرقمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جداول أعمال التنمية الوطنية الخاصة بها، ووضع استراتيجيات لتعزيز مبادرات الابتكار؛ بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، وكذا تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لأعضاء الاتحاد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح بدوي أن التحالف يعمل على تحقيق اقتصاد رقمي قائم على الابتكار من خلال 5 أهداف استراتيجية؛ هي: تطوير الإمكانات البحثية، ونشر الابتكار التكنولوجي، وتنمية ريادة الأعمال، واختبار وتجربة السياسات، وتسريع مبادرات النظام البيئي الرقمي، بينما تتمثل آليات عمل تحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال عدة وسائل؛ منها معمل التحول الرقمي، وشبكة من مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، ومجلس إدارة الابتكار الرقمي.

وأشار رئيس "اتصالات النواب" إلى أنه تم اختيار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "مصر" كأحد مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، من بين 17 مركزًا، حيث جاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كواحد من 3 مراكز عالمية بجانب الصين وكينيا، وذلك في يوليو 2023.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
أخبار مصر

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حتى 10% بعد زيادة السولار والدولار
اقتصاد

الشعبة: ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية حتى 10% بعد زيادة السولار والدولار
صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني
زووم

صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني

حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
أخبار المحافظات

حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي
أخبار مصر

الربا حرام.. نائب "النور" يرفض قرض البنك الآسيوي

أخبار

المزيد

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها