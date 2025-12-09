"تنظيم الاتصالات": رصدنا "ارتفاعا ملحوظا" في محاولات اختراق الهواتف

قال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن فرق الجهاز الفنية رصدت مؤخراً "ارتفاعاً ملحوظاً" في محاولات اختراق أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بالمواطنين.



وأشار إلى أن النسبة الأكبر من هذه المحاولات يتم تنفيذها عن طريق رسائل وروابط مجهولة المصدر تستهدف المستخدمين داخل مصر وفي عدة دول أخرى حول العالم.



وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الهجمات الإلكترونية تحدث في شكل موجات دورية، لكنه أكد أن الفترة الراهنة تشهد نشاطاً متزايداً لهذه المحاولات التسللية.



وذكر أن الجهاز يعمل بكامل طاقته على مدار 24 ساعة لرصد وتتبع أي تهديدات تستهدف الشبكات المحلية أو المستخدمين، وذلك من خلال منظومة متطورة للمراقبة.



وأكد المتحدث الرسمي أن الطريقة الأسهل التي يستغلها المخترقون هي الضغط على روابط تصل للمستخدم عبر رسائل نصية قصيرة أو إعلانات غير معروفة المصدر على مواقع التواصل، وهو ما يفتح الباب أمامهم للتسلل إلى الهواتف وسحب البيانات الشخصية.



ولفت إلى أن هناك بعض العلامات التي قد تكون مؤشراً على التعرض لمحاولة اختراق، قائلاً: "قد تكون علامات مثل ارتفاع حرارة الهاتف أو نفاد باقة الإنترنت بسرعة مؤشراً على وجود محاولة اختراق".



ونصح محمد إبراهيم المستخدمين بضرورة تفعيل خاصية إعدادات الأمان في هواتفهم الذكية، إلى جانب تحديث أنظمة التشغيل باستمرار لضمان الحماية من الثغرات المكتشفة.



ونوّه إلى أن مصر تمتلك مركزاً متخصصاً لتأمين الشبكات ومنع الهجمات الإلكترونية، مشدداً على استمرار جهود التوعية الرقمية للمواطنين من خلال نشر نصائح دورية للتعامل الآمن مع الإنترنت وتحديثها لمواكبة التهديدات الحديثة.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الجهاز، معقباً: "نرصد الهجمات ومحاولات الاختراق على مدار الـ24 ساعة".