أظهرت بيانات الشحن البحري الصادرة عن ‌مجموعة بورصات لندن، اليوم الخميس، أن ناقلة نفط خام ترفع علم بنما وتديرها ⁠مجموعة إنيوس اليابانية للتكرير عبرت مضيق هرمز.

وبحسب بيانات كبلر، تحمل الناقلة 1.2 مليون برميل من النفط الخام الكويتي و700 ألف ‌برميل ⁠من مزيج خام داس الإماراتي، إذ جرى تحميل الشحنات في أواخر فبراير.

ويتوقع موقع كبلر وصول السفينة إلى اليابان في ⁠الثالث من يونيو، ولم يتسن لرويترز ⁠الحصول على تعليق بعد من شركة إنيوس.