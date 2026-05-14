ترفع علم بنما.. عبور ناقلة نفط تابعة لشركة يابانية مضيق هرمز

كتب : وكالات

04:34 ص 14/05/2026

ناقلة نفط ارشيفية

أظهرت بيانات الشحن البحري الصادرة عن ‌مجموعة بورصات لندن، اليوم الخميس، أن ناقلة نفط خام ترفع علم بنما وتديرها ⁠مجموعة إنيوس اليابانية للتكرير عبرت مضيق هرمز.

وبحسب بيانات كبلر، تحمل الناقلة 1.2 مليون برميل من النفط الخام الكويتي و700 ألف ‌برميل ⁠من مزيج خام داس الإماراتي، إذ جرى تحميل الشحنات في أواخر فبراير.

ويتوقع موقع كبلر وصول السفينة إلى اليابان في ⁠الثالث من يونيو، ولم يتسن لرويترز ⁠الحصول على تعليق بعد من شركة إنيوس.

