ترفع علم بنما.. عبور ناقلة نفط تابعة لشركة يابانية مضيق هرمز
كتب : وكالات
04:34 ص 14/05/2026
ناقلة نفط ارشيفية
أظهرت بيانات الشحن البحري الصادرة عن مجموعة بورصات لندن، اليوم الخميس، أن ناقلة نفط خام ترفع علم بنما وتديرها مجموعة إنيوس اليابانية للتكرير عبرت مضيق هرمز.
وبحسب بيانات كبلر، تحمل الناقلة 1.2 مليون برميل من النفط الخام الكويتي و700 ألف برميل من مزيج خام داس الإماراتي، إذ جرى تحميل الشحنات في أواخر فبراير.
ويتوقع موقع كبلر وصول السفينة إلى اليابان في الثالث من يونيو، ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق بعد من شركة إنيوس.