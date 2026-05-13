أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، بعد رصد مخالفات صحية وقانونية جسيمة، تضمنت مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة وعدم الالتزام بالاشتراطات الطبية المطلوبة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان حماية صحة المواطنين والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية المعتمدة.

حسام عبدالغفار: حملة مشتركة أسفرت عن إغلاق 15 مركزًا مخالفًا

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حملة تفتيشية مشتركة ضمت إدارة العلاج الحر بمديريات الشؤون الصحية والمجلس القومي للصحة النفسية، أسفرت عن ضبط وإغلاق 15 مركزًا غير مرخص بمدينة الشروق.

وأشار إلى أن المراكز التي تم إغلاقها شملت: «لايف، الحياة، الأمل، بداية، كيان، النور، خطوة جديدة، سيف هاوس، المستقبل، حياة مختلفة، دار أمان، الهداية، ابدأ هنا، الفائزون، وشباب التعافي».

هشام زكي: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراكز المخالفة

أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المراكز المخالفة، مع استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية بجميع المحافظات.

وأوضح أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تضمنت غياب المدير الفني، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، إلى جانب وجود قصور في إجراءات مكافحة العدوى وعدم توافر التجهيزات الطبية اللازمة.

هشام زكي: مخالفات في النفايات الخطرة وعدم انتظام السجلات

أضاف رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن بعض المراكز المخالفة لم تلتزم بإجراءات التعامل الآمن مع النفايات الخطرة، فضلًا عن عدم وجود سجلات طبية منتظمة وعدم تصويب المخالفات التي تم رصدها سابقًا.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش لضبط أي منشآت تعمل خارج الإطار القانوني.

أحمد النحاس: المراكز المخالفة تمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن هذه المراكز خالفت أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية، بالإضافة إلى اشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة.

وأكد أن استمرار عمل هذه المنشآت دون ترخيص يمثل خطرًا حقيقيًا على النزلاء والمترددين عليها، في ظل غياب الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة.

أحمد النحاس: تحققوا من تراخيص المراكز قبل التعامل معها

دعا الدكتور أحمد النحاس المواطنين إلى التأكد من حصول أي منشأة علاجية على التراخيص الرسمية قبل التوجه إليها أو التعامل معها.

كما طالب المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال الخط الساخن المخصص أو عبر الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على مواقع التواصل الاجتماعي.