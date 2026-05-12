أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، بحزمة من التوصيات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يتعلق بهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشددة على ضرورة الاكتفاء بالتقديرات المنصوص عليها في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور شريف باشا.

كما أوصت اللجنة بزيادة الدعم المالي للمجلس الصحي المصري بمبلغ 20 مليون جنيه في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وسرعة الانتهاء من اللائحة المالية للعاملين بهيئة الدواء المصرية، لدخولها حيز التطبيق.

وشددت توصيات اللجنة على ضرورة مخاطبة مركز بحوث الإسكان ووزارة الإنتاج الحربي لسرعة الانتهاء من المقر الرئيسي للمجلس الصحي المصري، كما طالبت بضرورة إجراء تعديل تشريعي للمادة (12) من القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري، لتعديل الحد الأقصى لتحصيل رسوم خدمات المجلس، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي للقانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات بأثر رجعي، وتخفيف أعباء التحصيل على المحافظات المستهدفة بالتطبيق مستقبلاً.

وتضمنت التوصيات الختامية للجنة تفعيل البيع بالمشاركة مع القطاع الخاص لهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية.

كما أوصت اللجنة باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من خصم نسبة 15% من الموارد الذاتية في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية بمستشفيات الهيئة.