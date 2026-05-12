إعلان

جمال شعبان يحذر الحجاج: لا تهملوا هذه الإجراءات قبل السفر

كتب : داليا الظنيني

10:35 م 12/05/2026

الدكتور جمال شعبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الاستعداد لرحلة الحج يتطلب وعياً صحياً خاصاً، موجهاً نصيحة للأسر التي يستعد ذووها للسفر بضرورة توخي الحذر والالتزام بإرشادات الوقاية قبل المغادرة لأداء المناسك.

وأضاف شعبان، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن "الروشتة الطبية" التي يقدمها للحجيج تبدأ بضرورة الحصول على كافة التطعيمات الرسمية التي تعلن عنها الدولة، مؤكداً أهمية مراجعة الأطباء المختصين لضبط جرعات الأدوية المزمنة وتجهيز الحقيبة الطبية الشخصية قبل السفر.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب، أن التيسير في المناسك أمر مطلوب صحياً، حيث نصح كبار السن ومن يعانون من صعوبات بدنية باستخدام الكراسي المتحركة أثناء الطواف والسعي لتجنب الإجهاد البدني الزائد، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم عبر تناول كميات وافرة من السوائل، قائلاً: «أكثروا من شرب المياه، وخاصة مياه زمزم المباركة».

وأشار في ختام نصائحه إلى أهمية التعامل السريع مع أي عارض صحي، داعياً الحجاج عند الشعور بأي بوادر تعب أو إرهاق إلى التوجه فوراً للمراكز الطبية والبعثات الرسمية المنتشرة في المملكة العربية السعودية، لضمان الحصول على الرعاية المناسبة ومنع تفاقم الحالة الصحية أثناء أداء الفريضة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج 2026 جمال شعبان وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لأول مرة منذ 68 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
رياضة محلية

لأول مرة منذ 68 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
رياضة محلية

محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
أخبار مصر

موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟
شئون عربية و دولية

بعد موجة الاستقالات.. ماذا سيحدث إذا غادر رئيس وزراء بريطانيا منصبه؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية