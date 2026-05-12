قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الاستعداد لرحلة الحج يتطلب وعياً صحياً خاصاً، موجهاً نصيحة للأسر التي يستعد ذووها للسفر بضرورة توخي الحذر والالتزام بإرشادات الوقاية قبل المغادرة لأداء المناسك.

وأضاف شعبان، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن "الروشتة الطبية" التي يقدمها للحجيج تبدأ بضرورة الحصول على كافة التطعيمات الرسمية التي تعلن عنها الدولة، مؤكداً أهمية مراجعة الأطباء المختصين لضبط جرعات الأدوية المزمنة وتجهيز الحقيبة الطبية الشخصية قبل السفر.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب، أن التيسير في المناسك أمر مطلوب صحياً، حيث نصح كبار السن ومن يعانون من صعوبات بدنية باستخدام الكراسي المتحركة أثناء الطواف والسعي لتجنب الإجهاد البدني الزائد، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على رطوبة الجسم عبر تناول كميات وافرة من السوائل، قائلاً: «أكثروا من شرب المياه، وخاصة مياه زمزم المباركة».

وأشار في ختام نصائحه إلى أهمية التعامل السريع مع أي عارض صحي، داعياً الحجاج عند الشعور بأي بوادر تعب أو إرهاق إلى التوجه فوراً للمراكز الطبية والبعثات الرسمية المنتشرة في المملكة العربية السعودية، لضمان الحصول على الرعاية المناسبة ومنع تفاقم الحالة الصحية أثناء أداء الفريضة.