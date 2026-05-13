خيّم الحزن على أهالي قرية جردو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، عقب اندلاع مشاجرة عنيفة بين عائلتي "واعر" و"خطاب"، انتهت بمقتل شاب في العقد الثالث من عمره إثر إصابته بطعنة نافذة في الرقبة باستخدام سلاح أبيض، بسبب تجدد خلافات جيرة قديمة بين الطرفين.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين أفراد من العائلتين داخل القرية، ووجود قتيل.

انتقلت قوات الأمن بقيادة اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني للفصل بين الطرفين ومنع تجدد الاشتباكات، مع تكثيف التواجد الأمني لإعادة الهدوء والاستقرار داخل القرية.

وكشفت تحريات المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز إطسا، أن المجني عليه يُدعى "علي أحمد علي"، يبلغ من العمر 30 عامًا، وينتمي لعائلة "واعر"، وتبين أنه مسجل خطر، حيث تعرض لطعنة نافذة في الرقبة بواسطة سكين خلال المشاجرة، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصابته.

وأضافت التحريات أن الخلافات بين العائلتين ليست وليدة اللحظة، وإنما تعود إلى عدة أشهر بسبب نزاعات الجيرة، قبل أن تتجدد مرة أخرى وتتطور إلى مشاجرة دامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي والشوم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أطراف المشاجرة، فيما نُقلت جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.