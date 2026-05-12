أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 13 مايو 2026 حتى الأحد 17 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يسود خلاله معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة ليلًا، في ظل أجواء ربيعية متقلبة نسبيًا.

درجات الحرارة المتوقعة على مختلف الأنحاء

أوضحت "الأرصاد" فيما يتعلق بدرجات الحرارة، أن السواحل الشمالية تتراوح بين 25 إلى 31 درجة للعظمى، والقاهرة الكبرى والوجه البحري من 33 إلى 36 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب البلاد درجات حرارة أعلى تتراوح بين 36 إلى 42 درجة.



وأكدت الهيئة استمرار هذا النمط الحراري خلال أيام الفترة المتوقعة مع اختلافات طفيفة بين يوم وآخر.

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق

أشارت هيئة الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن الشبورة قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.

نشاط للرياح وفرص لإثارة الرمال والأتربة

أضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء 13 مايو حتى الأحد 16 مايو، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس 14 مايو، بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية في بعض الفترات.

توصيات وتحذيرات الأرصاد الجوية

اختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة متابعة التحديثات الدورية، نظرًا للتغيرات السريعة في خرائط الطقس خلال فصل الربيع.

وشددت على أهمية اتخاذ الاستعدادات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة الشبورة المائية ونشاط الرياح.

