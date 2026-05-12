قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قبول استقالة منال محمد طه خليل السطوحي رئيسة حي المرج، موجهًا لها الشكر على جهودها المتميزة التي بذلتها خلال فترة عملها السابقة برئاسة حي الزاوية الحمراء وحي المرج.

محافظ القاهرة يشيد بجهود رئيس حي المرج السابقة

أعرب محافظ القاهرة، عن تقديره للجهود التي قدمتها رئيسة حي المرج خلال فترة توليها المسؤولية، مؤكدًا دورها في أداء المهام الموكلة إليها خلال الفترة الماضية.

تكليف قيادة جديدة لحى المرج

قرر محافظ القاهرة، في السياق ذاته، تكليف عادل توفيق عبده إبراهيم برغش للقيام بعمل رئيس حي المرج خلال الفترة المقبلة، في إطار إعادة تنظيم العمل التنفيذي داخل الأحياء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

افتتاح معرض "أهلًا بالعيد" بالقاهرة من 15 إلى 19 مارس 2026

محافظ القاهرة ووزير الرياضة يختتمان الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم

حملات رقابية مكثفة لمتابعة تعريفة السرفيس ومنع استغلال المواطنين بالقاهرة