إعلان

محافظ القاهرة يقبل استقالة رئيس حي المرج.. ويكلف قيادة جديدة

كتب : محمد نصار

08:39 م 12/05/2026

محافظ القاهرة يقبل استقالة رئيس حي المرج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قبول استقالة منال محمد طه خليل السطوحي رئيسة حي المرج، موجهًا لها الشكر على جهودها المتميزة التي بذلتها خلال فترة عملها السابقة برئاسة حي الزاوية الحمراء وحي المرج.

محافظ القاهرة يشيد بجهود رئيس حي المرج السابقة

أعرب محافظ القاهرة، عن تقديره للجهود التي قدمتها رئيسة حي المرج خلال فترة توليها المسؤولية، مؤكدًا دورها في أداء المهام الموكلة إليها خلال الفترة الماضية.

تكليف قيادة جديدة لحى المرج

قرر محافظ القاهرة، في السياق ذاته، تكليف عادل توفيق عبده إبراهيم برغش للقيام بعمل رئيس حي المرج خلال الفترة المقبلة، في إطار إعادة تنظيم العمل التنفيذي داخل الأحياء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

افتتاح معرض "أهلًا بالعيد" بالقاهرة من 15 إلى 19 مارس 2026

محافظ القاهرة ووزير الرياضة يختتمان الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم

حملات رقابية مكثفة لمتابعة تعريفة السرفيس ومنع استغلال المواطنين بالقاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المحليات حي المرج محافظ القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
حوادث وقضايا

المحامي طارق العوضي يكشف مفاجأة في واقعة التعدي على أطفال مدرسة الإسكندرية
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
أخبار مصر

موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب
أخبار مصر

للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب
الإسماعيلي يتأخر أمام وادي دجلة بالشوط الأول ويقترب من الهبوط رسميًا
رياضة محلية

الإسماعيلي يتأخر أمام وادي دجلة بالشوط الأول ويقترب من الهبوط رسميًا
راتب مغر.. تقرير إنجليزي يتحدث عن مستقبل محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

راتب مغر.. تقرير إنجليزي يتحدث عن مستقبل محمد صلاح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية