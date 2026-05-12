أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

قالت الهيئة، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل نحو 39 درجة مئوية، فيما تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية في الظل على مناطق جنوب البلاد.

ووجهت الهيئة عددًا من النصائح للمواطنين لتجنب الإجهاد الحراري والتأثر بارتفاع درجات الحرارة، تضمنت الإكثار من شرب السوائل، وخاصة المياه، للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف.

كما نصحت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة، مع الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان.