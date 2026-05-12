أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع وصول الأجواء إلى ذروة الحرارة خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الطقس يكون معتدلًا في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، على أن يسود طقس معتدل خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المناطق

أوضحت "الأرصاد" فيما يتعلق بدرجات الحرارة، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 39 للعظمى و19 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 26 للعظمى و17 للصغرى.

وأضافت أن شمال الصعيد يسجل 40 للعظمى و22 للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 42 للعظمى و25 للصغرى.

شبورة مائية خلال الصباح الباكر

أشارت "الهيئة" إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من 4 حتى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت "هيئة الأرصاد" إلى أن الشبورة قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق خلال تلك الفترة الصباحية المبكرة.

نشاط للرياح واحتمال انخفاض الرؤية

حذرت "الأرصاد" من نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س.

وأوضحت أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف واستعدادات لازمة

لفتت "الهيئة" إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة، مع متابعة التحديثات الدورية الصادرة عنها وفق خرائط الطقس الحديثة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة.. والقاهرة تسجل 39 درجة



أجواء حارة ونشاط للرياح وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة



