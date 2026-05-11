سلع بأسعار مخفضة.. 16 صورة لافتتاح معرض أهلًا بالعيد في القاهرة

كتب : محمد نصار

02:14 م 11/05/2026
افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض "أهلًا بالعيد"، والذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من الشركات الخاصة، بمبنى السوق الحضاري بحدائق القبة، خلال الفترة من 11 حتى 26 مايو 2026.

رافق المحافظ والوزير خلال الافتتاح اللواء عمر الشافعي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء مجلس النواب.

أكد محافظ القاهرة أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونشر معارض "أهلًا بالعيد" قبل حلول عيد الأضحى المبارك بوقت كافٍ، لضمان توافر كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض "أهلًا بالعيد" لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

محافظ القاهرة: مستمرين في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة



أضاف أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن المعرض يشارك به 120 عارضًا لمختلف السلع الغذائية واللحوم ومستلزمات الأسرة المتنوعة عالية الجودة.

وتفقد المحافظ والوزير والمرافقون، أجنحة المعرض، واستمعوا إلى شرح من العارضين، كما التقوا بعدد من المواطنين الذين أشادوا بجودة السلع وانخفاض أسعارها مقارنة بالأسواق الخارجية.

ويُعد السوق الحضاري بحدائق القبة، الذي أقيم به معرض "أهلًا بالعيد"، من تنفيذ الشركة الوطنية للطرق على مساحة تزيد على 3 آلاف متر، ويضم 194 محلًا لنقل الباعة من الأسواق العشوائية إلى سوق حضاري منظم وآمن، في إطار خطط الدولة لإنشاء الأسواق الحضارية، والقضاء على العشوائيات، وتحويل الأسواق إلى أماكن متطورة تخدم البائع والمستهلك، بما يراعي النظام ويوفر بيئة نظيفة ويضمن حياة كريمة للمواطنين.

