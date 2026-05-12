المونوريل يصل استاد القاهرة.. مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الثانية

كتب : محمد نصار

12:55 م 12/05/2026
كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق الموعد المتوقع لتشغيل المرحلة الثانية من مشروع مونوريل شرق النيل، وذلك بعد افتتاح المرحلة الأولى قبل نحو أسبوع.

موعد تشغيل المرحلة الثانية للمونوريل

قال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع المونوريل بنهاية شهر يونيو المقبل أو بداية شهر يوليو من العام الجاري.

وتضم المرحلة الثانية 6 محطات وهي (جيهان السادات - المشير أحمد إسماعيل - الحي السابع - جامعة الأزهر - هشام بركات - استاد القاهرة).

وأشار المصدر، إلى أن محطات المرحلة الثانية انتهت بشكل شبه كامل، ومتبقي إجراء التجارب والاختبارات الخاصة بالتشغيل قبل إطلاقه رسميًا.

وكانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أطلقت التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي مجانًا لمدة 3 أيام، وبدأت تحصيل قيمة التذاكر اعتبارًا من السبت الماضي.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل 16 محطة وهي: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، ومدينة العدالة.

